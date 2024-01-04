Селивоненко Владимир Герасимович
Место рождения
Дата рождения12.07.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1910 ст.
Военная служба
С ?.06.1941 по 06.07.1943
Род войск: 57-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Воинское звание: ст. сержант
Подвиг
С 16.09.1943 по 17.09.1943
«Командир отделения ст. сержант Селивоненко В. Г. отличный шофер, дисциплинированный, энергетический и инициативный мл. командир, машину содержит в отличном состоянии и с началом отечественной войны р... Показать все
Награда
29.09.1943
Тип награды: Орден Красной Звезды. Кто наградил: 57 оисбр РГК. Даты подвига: 16.09.1943,17.09.1943.
Награда
1943
Тип награды: Медаль «За оборону Сталинграда».
Награда
1944
Тип награды: Медаль «За оборону Москвы».
Подвиг
С 16.02.1945 по 19.02.1945
Польша
«Ст. сержант Селивоненко участник Отечественной войны с первых дней. Как командир отделения парковых машин проявляет много разумной инициативы и энергии по сколачиванию отделения и воспитания личного ... Показать все
Ранение
С 18.02.1945 по 19.02.1945
"Селивоненко было приказано перебросить парковое имущество на другой участок. В пути следования осколком разорвавшегося снаряда т. Селивоненко был тяжело ранен в живот, но несмотря на это спасая мат. ... Показать все
Награда
24.03.1945
Тип награды: Орден Отечественной войны II степени. Кто наградил: ВС 48 А. Даты подвига: 16.02.1945-19.02.1945.
Место жительства
Неизвестно
Васьково, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Призван на ВОВ из Тогучинского РВК, Новосибирской обл., Тогучинского р-на.
Смерть
Неизвестно