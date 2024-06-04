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Чердакова Пелагея Лаврентьева

Место рождения

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чердаков Григорий Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Чердаков Обросим Григорьев

Отец ребёнка: Чердаков Григорий Антонов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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