Матрена Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Ульянович
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Ульянович
Рождение ребёнка
29.03.1748
Сын: Марк Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Ульянович
Смерть
Неизвестно