Матрена Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1694 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Ульянович

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Ульянович

Рождение ребёнка
29.03.1748

Сын: Марк Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Ульянович

Смерть
Неизвестно

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