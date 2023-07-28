Икрина (Намятова) (Намятова) Дарья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Намятова) (Намятова) Дарья Семенова

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.11.1822

Муж: Икрин Пимен Евдокимов

Рождение ребёнка
25.04.1823

Сын: Икрин Георгий пименов

Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1824

Сын: Икрин Феодор Пименов

Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Пименова

Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Василиса Пименовна

Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Парасковья Пименовна

Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Икрин Флор Пименович

Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна Пименовна

Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов

Смерть
Неизвестно