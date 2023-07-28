Икрина (Намятова) (Намятова) Дарья Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1822
Рождение ребёнка
25.04.1823
Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1824
Сын: Икрин Феодор Пименов
Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Пименова
Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Василиса Пименовна
Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Парасковья Пименовна
Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Икрин Флор Пименович
Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анна Пименовна
Отец ребёнка: Икрин Пимен Евдокимов
Смерть
Неизвестно