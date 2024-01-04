Волкова (Никитина) Любовь Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1980
Отец: Никитин Евгений Николаевич
Мать: Иванова Нина Петровна
Рождение ребёнка
19.06.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
24.04.2008
Сын: Волков Ярослав Алексеевич
Отец ребёнка: Волков Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно