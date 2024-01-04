Волкова (Никитина) Любовь Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Никитина) Любовь Евгеньевна

Место рождения

Кожла, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

03.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1980

Отец: Никитин Евгений Николаевич

Мать: Иванова Нина Петровна

Кожла, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
19.06.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Алексей Михайлович

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.04.2008

Сын: Волков Ярослав Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Михайлович

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей Михайлович

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