Каманина (Голикова) Хиония Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Каманина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Каманина Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Макарова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Каманина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич
Смерть
1916