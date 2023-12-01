Каманина (Голикова) Хиония Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каманина (Голикова) Хиония Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Каманин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1855

Сын: Каманин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Каманина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Каманина Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Макарова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Каманина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Каманин Василий Алексеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1916
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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