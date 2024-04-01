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Портнягин Василий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888

Отец: Портнягин Ефим Федоров

Мать: Медведева 1, Портнягина 2 Ефимия Стефанова

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