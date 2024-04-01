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Портнягин Василий Ефимов
Портнягин Василий Ефимов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1888
Пол
Мужской
Отец
Портнягин Ефим Федоров
1832 г.р.
Мать
Медведева 1, Портнягина 2 Ефимия Стефанова
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1888
Отец:
Портнягин Ефим Федоров
Мать:
Медведева 1, Портнягина 2 Ефимия Стефанова
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