Коширин ПЁТР ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коширин ПЁТР ИВАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Коширин ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: Коширина АВДОТЬЯ ФЁДОРОВНА

Смерть
1782