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Коширин ПЁТР ИВАНОВИЧ
Коширин ПЁТР ИВАНОВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1729
Дата смерти
1782
Пол
Мужской
Отец
Коширин ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1703 г.р.
Мать
Коширина (Бармина) АВДОТЬЯ ФЁДОРОВНА
1704 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец:
Коширин ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать:
Коширина АВДОТЬЯ ФЁДОРОВНА
Смерть
1782
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