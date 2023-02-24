Матюшов Иван Иванович
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения10.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1883
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
24.?.1903
Рождение ребёнка
01.04.1907
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова
Рождение ребёнка
23.06.1909
Мать ребёнка: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова
Рождение ребёнка
05.07.1913
Сын: Матюшов Александр Иванович
Мать ребёнка: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова
Рождение ребёнка
28.02.1915
Мать ребёнка: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова
Смерть
Неизвестно