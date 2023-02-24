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Матюшов Иван Иванович

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

10.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1883

Отец: Матюшов Иван Антонович

Мать: Матюшова Антонина (Татьяна) Лапенкова

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
24.?.1903

Жена: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова

Рождение ребёнка
01.04.1907

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1909

Сын: Матюшов Иван Иванович

Мать ребёнка: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1913

Сын: Матюшов Александр Иванович

Мать ребёнка: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1915

Сын: Матюшов Василий Иванович

Мать ребёнка: Матюшова (ст. 58-10 Ч. 2 Ук) Варвара Епифанова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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