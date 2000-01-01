Теодон 3 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теодон 3

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

770

Дата смерти

793

Пол

Мужской

Отец

741 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
770

Отец: Тассилон 3

Мать: Лиутберга

Смерть
793
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