(Стефанова) Мария Стефановна 1805 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Стефанова) Мария Стефановна

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.01.1830 ст.

Муж: Назаров (Захаров) Александр Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1830 ст.

Сын: Захаров-Назаров (Васильев) Иларион Александрович

Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1830 ст.

Дочь: Захарова-Назарова (Васильева) Неонила Александровна

Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1832 ст.

Дочь: Захарова-Назарова (Васильева) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1834 ст.

Дочь: Захарова-Назарова (Васильева) Анна Александровна

Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1835 ст.

Дочь: Захарова-Назарова (Васильева) Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1841 ст.

Дочь: Захарова-Назарова (Васильева) Анисья Александровна

Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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