(Стефанова) Мария Стефановна
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1830 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1830 ст.
Сын: Захаров-Назаров (Васильев) Иларион Александрович
Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1830 ст.
Дочь: Захарова-Назарова (Васильева) Неонила Александровна
Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1832 ст.
Дочь: Захарова-Назарова (Васильева) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1834 ст.
Дочь: Захарова-Назарова (Васильева) Анна Александровна
Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1835 ст.
Дочь: Захарова-Назарова (Васильева) Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1841 ст.
Дочь: Захарова-Назарова (Васильева) Анисья Александровна
Отец ребёнка: Назаров (Захаров) Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно