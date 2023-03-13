Кобякова Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобякова Прасковья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кобяковъ Василий

Отец ребёнка: Кобяковъ Мокей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Кобяковъ Мокей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кобяковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кобяковъ Мокей

Рамодановка
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кобяковъ Ефремъ

Отец ребёнка: Кобяковъ Мокей

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобяковъ Мокей

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