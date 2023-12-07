Дауркин Константин ??? Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Дауркин Потап
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1681
Сын: Дауркин Тихон Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1688
Сын: Дауркин Иван
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Подкаменная
Смерть
Неизвестно