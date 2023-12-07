Дауркин Константин ??? Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДауркин Константин ??? Артемьевич

Дауркин Константин ??? Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Дауркин Потап

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1681

Сын: Дауркин Тихон Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Дауркин Иван

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Подкаменная
Смерть
Неизвестно
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