Ергунева (Сидорова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1992
Дочь: Павлова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Ергунев Григорий Леонидович
Рождение ребёнка
19.05.1998
Сын: Ергунев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Ергунев Григорий Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно