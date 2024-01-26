Ергунева (Сидорова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергунева (Сидорова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1992

Дочь: Павлова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Ергунев Григорий Леонидович

Рождение ребёнка
19.05.1998

Сын: Ергунев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Ергунев Григорий Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ергунев Григорий Леонидович

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