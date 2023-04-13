(Поварницына) Ксенiя Гурьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Гурiй Петров
Мать: Ксенiя Андреева
Рождение ребёнка
29.10.1841
Дочь: Поварницына Параскева Евсеева
Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Рождение ребёнка
28.04.1844
Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Рождение ребёнка
23.05.1845
Дочь: Елена Евсеева
Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Рождение ребёнка
08.11.1846
Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев
Смерть
Неизвестно