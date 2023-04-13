(Поварницына) Ксенiя Гурьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поварницына) Ксенiя Гурьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Гурiй Петров

Мать: Ксенiя Андреева

Рождение ребёнка
29.10.1841

Дочь: Поварницына Параскева Евсеева

Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.04.1844

Сын: Поварницын Яков Евсеев

Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1845

Дочь: Елена Евсеева

Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.11.1846

Сын: Поварницын Виктор Евсеев

Отец ребёнка: Поварницын Евсевiй Дорофеев

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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