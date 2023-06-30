Фомина Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1895
Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
29.07.1897
Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
21.07.1901
Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: Фомина Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1904
Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
24.04.1906
Дочь: Боярская Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1908
Дочь: Фомина Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович