Фомина Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Феодосия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1895

Сын: Фомин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Фомин Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
21.07.1901

Сын: Фомин Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
19.10.1902

Дочь: Фомина Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
11.09.1904

Сын: Фомин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
24.04.1906

Дочь: Боярская Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1908

Дочь: Фомина Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Фомин Алексей Петрович