Спирина Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Шапкина Агриппина Терентьевна

Отец ребёнка: Спирин Терентий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Спирин Федор

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Терентий Никифорович

Смерть
Неизвестно