Чубарь Константин Биятович
Место рожденияРоссия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь
Дата рождения1798
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Чубарь Бията Саввич
Мать: Чубарь Кириакия
Россия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
Рождение ребёнка
1823
Сын: Чубарь Симеон Константинович
Мать ребёнка: Чубарь Анастасия Николаевна
Россия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Чубарь Анастасия Николаевна
Россия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
Рождение ребёнка
1834
Сын: Чубарь Савелий Константинович
Мать ребёнка: Чубарь Анастасия Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд с.Анадоль
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ефимия Константиновна
Мать ребёнка: Чубарь Анастасия Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд с.Анадоль
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
Смерть
1848
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд с.Анадоль
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53