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Чубарь Константин Биятович

Место рождения

Россия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь

Дата рождения

1798

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Чубарь Бията Саввич

Мать: Чубарь Кириакия

Россия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
Рождение ребёнка
1823

Сын: Чубарь Симеон Константинович

Мать ребёнка: Чубарь Анастасия Николаевна

Россия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Чубарь Анастасия Николаевна

Россия Екатаринославская губ.,Мариупольский уезд Богатырская волость с.Константинополь
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чубарь Савелий Константинович

Мать ребёнка: Чубарь Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд с.Анадоль
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ефимия Константиновна

Мать ребёнка: Чубарь Анастасия Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд с.Анадоль
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
Смерть
1848
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд с.Анадоль
ГАЗО , Ф - 12-2-238, ревиз.сказка 1850г.,зап-53
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