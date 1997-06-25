Бурилкина (Давыдова Макс) Мария Павловна
Место рожденияд.Максимово Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.01.1915
Дата смерти25.06.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1915
д.Максимово Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.06.1997
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище