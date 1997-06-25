Бурилкина (Давыдова Макс) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурилкина (Давыдова Макс) Мария Павловна

Место рождения

д.Максимово Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.01.1915

Дата смерти

25.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1915

Отец: Чибисов (давыдов) Макс Павел Николаевич

Мать: Чибисова Давыдова Анастасия Прокопова

д.Максимово Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.06.1997
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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