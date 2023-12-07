Мавра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1771

Сын: Василий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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