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Жирнов Андрей Викторович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

16.08.1901

Дата смерти

28.08.1901

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1901

Отец: Жирнов Виктор Миронович

Мать: Жирнова Анна Лагурева

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
28.08.1901
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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