Жирнов Андрей Викторович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения16.08.1901
Дата смерти28.08.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1901
Отец: Жирнов Виктор Миронович
Мать: Жирнова Анна Лагурева
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
28.08.1901
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния