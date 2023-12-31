Сулимов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулимов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сулимова Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулимова Вера Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1969

Дочь: Алтухова (Сулимова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Сулимова Вера Петровна

Смерть
31.12.2023

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