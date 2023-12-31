Сулимов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулимов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сулимова Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулимова Вера Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1969
Дочь: Алтухова (Сулимова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Сулимова Вера Петровна
Смерть
31.12.2023