Новопашенная (Новопашенная) Ксения Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Новопашенная) Ксения Алексиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

19.03.1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1801

Сын: Новопашенной Игнатий Степанов

Отец ребёнка: Новопашенной Степан Кондратьев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашенной Степан Кондратьев

Смерть
19.03.1821
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки