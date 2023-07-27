Новопашенная (Новопашенная) Ксения Алексиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти19.03.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1801
Сын: Новопашенной Игнатий Степанов
Отец ребёнка: Новопашенной Степан Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1821
Причина смерти: от чахотки