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(Черных) Раиса Петровна
(Черных) Раиса Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Пол
Женский
Отец
Черных Петр Александрович
Мать
Черных (Черных) Анисья
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Черных Петр Александрович
Мать:
Черных Анисья
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