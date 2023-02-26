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Марфа Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

27.12.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Двойнов Игнатий Андреев

Отец ребёнка: Двойнов Андрей (Семёнов)

Рождение ребёнка
29.09.1809

Сын: Григорий Андреев

Отец ребёнка: Двойнов Андрей (Семёнов)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Двойнов Андрей (Семёнов)

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
27.12.1834
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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