Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти27.12.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Двойнов Андрей (Семёнов)
Рождение ребёнка
29.09.1809
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Двойнов Андрей (Семёнов)
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Двойнов Андрей (Семёнов)
Смерть
27.12.1834
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище