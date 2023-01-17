Верещагина (Кондратова) Агриппина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1900 ст.
Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.03.1908 ст.
Сын: Верещагин Иван Михайлович
Отец ребёнка: Верещагин Михаил Викторович
Смерть
Неизвестно