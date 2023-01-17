Верещагина (Кондратова) Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Кондратова) Агриппина Михайловна

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
06.11.1900 ст.

Муж: Верещагин Михаил Викторович

Суруловка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.03.1908 ст.

Сын: Верещагин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Верещагин Михаил Викторович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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