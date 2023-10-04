Энгель (Штоль) Луиза Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгель (Штоль) Луиза Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Штоль Михаил Гаврилович

Мать: Штоль Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лейхнер Александр Владимирович

Отец ребёнка: Лейхнер Владимир

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Энгель Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейхнер Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгель Владимир Александрович

Смерть
2013
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