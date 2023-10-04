Энгель (Штоль) Луиза Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Штоль Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лейхнер Александр Владимирович
Отец ребёнка: Лейхнер Владимир
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Энгель Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейхнер Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013