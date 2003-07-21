Кравченко Валерий Александрович 18.07.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравченко Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1937

Дата смерти

21.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1937

Отец: Кравченко Александр Иванович

Мать: Кравченко (Ботова) Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко (Островлянская) Ирина Львовна

Рождение ребёнка
02.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко (Островлянская) Ирина Львовна

Рождение ребёнка
26.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко (Островлянская) Ирина Львовна

Смерть
21.07.2003

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