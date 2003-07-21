Кравченко Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1937
Дата смерти21.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравченко (Островлянская) Ирина Львовна
Рождение ребёнка
26.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кравченко (Островлянская) Ирина Львовна
Смерть
21.07.2003