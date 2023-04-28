Чуракова (Пушина) Домника Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова (Пушина) Домника Корнилова

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.11.1843

Муж: Пушин Сергiй Матфеев

Рождение ребёнка
02.01.1844

Сын: Пушин Иван Сергеев

Отец ребёнка: Пушин Сергiй Матфеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1845

Сын: Пушин Гаврило Сергеев

Отец ребёнка: Пушин Сергiй Матфеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.08.1846

Дочь: Наталья Сергеева

Отец ребёнка: Пушин Сергiй Матфеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.04.1851

Дочь: Марiя Сергеева

Отец ребёнка: Пушин Сергiй Матфеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.04.1852

Дочь: Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Пушин Сергiй Матфеев

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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