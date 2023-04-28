Чуракова (Пушина) Домника Корнилова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
03.11.1843
Муж: Пушин Сергiй Матфеев
Рождение ребёнка
02.01.1844
Сын: Пушин Иван Сергеев
Отец ребёнка: Пушин Сергiй Матфеев
Рождение ребёнка
?.03.1845
Отец ребёнка: Пушин Сергiй Матфеев
Рождение ребёнка
11.08.1846
Дочь: Наталья Сергеева
Отец ребёнка: Пушин Сергiй Матфеев
Рождение ребёнка
04.04.1851
Дочь: Марiя Сергеева
Отец ребёнка: Пушин Сергiй Матфеев
Рождение ребёнка
18.04.1852
Дочь: Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Пушин Сергiй Матфеев
Смерть
Неизвестно