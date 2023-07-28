Вотякова (Иутина) Ксенiя Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Иутина) Ксенiя Михайлова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Вотяков Михайло Родионов

Мать: Евдокия Емельянова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.07.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно