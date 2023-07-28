Вотякова (Иутина) Ксенiя Михайлова
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Вотяков Михайло Родионов
Мать: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
12.07.1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно