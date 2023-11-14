Шереметов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шереметов Петр Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Шереметова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1982

Сын: Шереметов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Курика Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Яковлева Елена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Турка, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
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