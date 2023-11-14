Шереметов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шереметов Петр Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Шереметова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1982
Сын: Шереметов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Курика Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Яковлева Елена Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Турка, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия