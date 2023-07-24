Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр

Мать: Нина

Смерть
Неизвестно