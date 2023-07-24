Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Виктор
Виктор
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Александр
Мать
(Донцова) Нина
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Александр
Мать:
Нина
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь