Передвигин Хрисанф Васильев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.01.1845
Жена: Волышева Ефимiя Яковлева
Рождение ребёнка
10.10.1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волышева Ефимiя Яковлева
Рождение ребёнка
25.11.1850
Дочь: Екатерина Хрисанфова
Мать ребёнка: Волышева Ефимiя Яковлева
Рождение ребёнка
24.04.1852
Дочь: Мавра Хрисанфова
Мать ребёнка: Волышева Ефимiя Яковлева
Смерть
Неизвестно