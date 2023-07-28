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Передвигин Хрисанф Васильев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1845

Жена: Волышева Ефимiя Яковлева

Рождение ребёнка
10.10.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волышева Ефимiя Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.11.1850

Дочь: Екатерина Хрисанфова

Мать ребёнка: Волышева Ефимiя Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.04.1852

Дочь: Мавра Хрисанфова

Мать ребёнка: Волышева Ефимiя Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно