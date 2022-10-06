Галахова (Жарова) Тамара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1942
Дата смерти06.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1942
Отец: Жаров Алексей Петрович
Мать: Жарова Мария Никитична
Рождение ребёнка
05.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галахов Вячеслав Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Московская область Коломна
Смерть
06.10.2022