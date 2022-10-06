Галахова (Жарова) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галахова (Жарова) Тамара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1942

Дата смерти

06.10.2022

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1938 г.р.
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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1942

Отец: Жаров Алексей Петрович

Мать: Жарова Мария Никитична

Рождение ребёнка
05.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галахов Вячеслав Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галахов Вячеслав Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Московская область Коломна
Смерть
06.10.2022