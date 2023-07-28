Черноков Михаил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти19.02.1830
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Черноков Никита сын Михайла
Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Скоморохова Харитина Михайлова
Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова
Рождение ребёнка
05.09.1805
Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1830
Причина смерти: от удушья