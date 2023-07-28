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Черноков Михаил Иванов

Место рождения

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

19.02.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: Чернокова Катерина Стефанова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Черноков Захар Михайлов

Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Черноков Никита сын Михайла

Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Скоморохова Харитина Михайлова

Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Черноков Никита Михайлов

Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1805

Сын: Черноков Архип Михайлов

Мать ребёнка: Чернокова Параскева Денисова

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернокова Параскева Денисова

Смерть
19.02.1830
Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от удушья