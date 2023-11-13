Щёлокова Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёлокова Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1884

Сын: Щёлоков Филипп Степанович

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
01.09.1886

Сын: Щёлоков Адриан Степанович

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
06.07.1888

Сын: Щёлоков Андрей Степанович

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
18.09.1889

Дочь: Щёлокова Анна Степановна

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Щёлоков Семён Степанович

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
09.04.1892

Сын: Щёлоков Афанасий Степанович

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
13.06.1893

Дочь: Щёлокова Устинья Степановна

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
26.12.1895

Дочь: Щёлокова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
21.01.1899

Сын: Щёлоков Михаил Степанович

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Щёлокова Мария Степановна

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
30.06.1906

Дочь: Щёлокова Мария Степановна

Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щёлоков Степан Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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