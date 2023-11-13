Щёлокова Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1884
Сын: Щёлоков Филипп Степанович
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
01.09.1886
Сын: Щёлоков Адриан Степанович
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
06.07.1888
Сын: Щёлоков Андрей Степанович
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
18.09.1889
Дочь: Щёлокова Анна Степановна
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
01.01.1891
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
09.04.1892
Сын: Щёлоков Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
13.06.1893
Дочь: Щёлокова Устинья Степановна
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
26.12.1895
Дочь: Щёлокова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
21.01.1899
Сын: Щёлоков Михаил Степанович
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Щёлокова Мария Степановна
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
30.06.1906
Дочь: Щёлокова Мария Степановна
Отец ребёнка: Щёлоков Степан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно