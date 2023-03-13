(Антонова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Антонова) Настасья

(Антонова) Настасья

avatar

Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Отец

1770 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Антоновъ Петръ

Мать: Антонова Авдотья Иванова

Дурасовка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close