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(Антонова) Настасья
(Антонова) Настасья
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Место рождения
Дурасовка
Дата рождения
1794
Пол
Женский
Отец
Антоновъ Петръ
1770 г.р.
Мать
Антонова Авдотья Иванова
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Антоновъ Петръ
Мать:
Антонова Авдотья Иванова
Дурасовка
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