Лысов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Василий Васильевич

Лысов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

После 01.11.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1889

Сын: Лысов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.08.1893

Сын: Лысов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Лысов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.11.1912
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close