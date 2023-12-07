Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

26.03.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Смерть
26.03.1869
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