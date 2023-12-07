Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти26.03.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Смерть
26.03.1869