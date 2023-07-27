Жданова (Жданова) Евфросиния Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Жданова) Евфросиния Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

14.08.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Жданов Алексий Никифоров

Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Жданов Егор Никифоров

Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев

Рождение ребёнка
13.07.1801

Сын: Жданов Василий Никифоров

Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1803

Дочь: Христина Никифорова

Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Жданов Гавриил Никифоров

Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1808

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.11.1810

Дочь: Жданова Стефанида Никифорова

Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жданов Никифор Васильев

Смерть
14.08.1829
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скорбутною