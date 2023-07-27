Жданова (Жданова) Евфросиния Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти14.08.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
13.07.1801
Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
14.03.1803
Дочь: Христина Никифорова
Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
24.01.1808
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев
Рождение ребёнка
16.11.1810
Дочь: Жданова Стефанида Никифорова
Отец ребёнка: Жданов Никифор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1829
Причина смерти: скорбутною