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Уренко Игорь Васильевич
Уренко Игорь Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.1965
Пол
Мужской
Отец
Уренко Василий Константинович
1938 г.р.
Мать
Алабардина (Юркова) Галина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1965
Отец:
Уренко Василий Константинович
Мать:
Алабардина Галина Николаевна
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