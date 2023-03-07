первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дресвянников Мирон Макаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Мирон Макаров

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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