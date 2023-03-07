Журавлева Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Анастасия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Ларион Никифорович

Рождение ребёнка
01.12.1818 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Ларион Никифорович

Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Ларион Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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