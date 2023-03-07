Журавлева Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Ларион Никифорович
Рождение ребёнка
01.12.1818 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Ларион Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно