Попова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1915

Сын: Попов Василий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Семенович

Рождение ребёнка
03.03.1918

Сын: Попов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Семенович

Рождение ребёнка
27.06.1919

Сын: Попов Петр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Семенович

Рождение ребёнка
05.09.1921

Сын: Попов Александр Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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