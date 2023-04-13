Попова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1915
Отец ребёнка: Попов Иван Семенович
Рождение ребёнка
03.03.1918
Отец ребёнка: Попов Иван Семенович
Рождение ребёнка
27.06.1919
Сын: Попов Петр Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Семенович
Рождение ребёнка
05.09.1921
Отец ребёнка: Попов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно