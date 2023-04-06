Сорокин Яков Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1836
Жена: Сорокина жена Якова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Сорокина жена Якова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Сорокина жена Якова
Рождение ребёнка
08.03.1847
Мать ребёнка: Сорокина жена Якова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Трофимова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Сорокина жена Якова
Смерть
После 1864
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Сорокина жена Якова