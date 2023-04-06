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Сорокин Яков Леонтьевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Около 1836

Жена: Сорокина жена Якова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Сорокина жена Якова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сорокин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина жена Якова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.03.1847

Сын: Сорокин Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина жена Якова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Трофимова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Сорокина жена Якова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1864
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сорокин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Сорокина жена Якова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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