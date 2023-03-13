Воронова Феодосья Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронова Феодосья Парфенова

Воронова Феодосья Парфенова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Вороновъ Епифаній

Отец ребёнка: Вороновъ Павелъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Вороновъ Даніилъ

Отец ребёнка: Вороновъ Павелъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Вороновъ Павелъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Вороновъ Викторъ

Отец ребёнка: Вороновъ Павелъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороновъ Павелъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close