Воронова Феодосья Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Вороновъ Епифаній
Отец ребёнка: Вороновъ Павелъ
Рождение ребёнка
1901
Сын: Вороновъ Даніилъ
Отец ребёнка: Вороновъ Павелъ
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Вороновъ Павелъ
Рождение ребёнка
1910
Сын: Вороновъ Викторъ
Отец ребёнка: Вороновъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вороновъ Павелъ