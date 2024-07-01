Казакова (Полякова) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1902
ст. Григорополисская
Рождение ребёнка
05.12.1902
Отец ребёнка: Казаков Илья Максимович
ст. Григорополисская
Рождение ребёнка
12.02.1904
Отец ребёнка: Казаков Илья Максимович
ст. Григорополисская