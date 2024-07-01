Казакова (Полякова) Елизавета Павловна Около 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казакова (Полякова) Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1902

Муж: Казаков Илья Максимович

ст. Григорополисская
Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Казаков Николай Ильич

Отец ребёнка: Казаков Илья Максимович

ст. Григорополисская
Рождение ребёнка
12.02.1904

Сын: Казаков Алексей Ильич

Отец ребёнка: Казаков Илья Максимович

ст. Григорополисская

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