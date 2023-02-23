Коновалова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1891
Дочь: Агриппина Семеновна
Отец ребёнка: Коновалов Семен Асафович
Рождение ребёнка
03.08.1903
Сын: Коновалов Вов Иван Семенович
Отец ребёнка: Коновалов Семен Асафович
Рождение ребёнка
24.06.1907
Сын: Коновалов Вов Петр Семенович
Отец ребёнка: Коновалов Семен Асафович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно