Коновалова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1891

Дочь: Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Коновалов Семен Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1903

Сын: Коновалов Вов Иван Семенович

Отец ребёнка: Коновалов Семен Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1907

Сын: Коновалов Вов Петр Семенович

Отец ребёнка: Коновалов Семен Асафович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Семен Асафович

Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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