Фролова (Хлынина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Хлынина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фролов Федор Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
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