Фролова (Хлынина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Фролов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1939
Работа или профессия
Неизвестно