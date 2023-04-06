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Сычевъ Андрей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сычевъ Осипъ

Мать: Сычева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.01.1848

Жена: Сычева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1848

Дочь: Сычева Матрена

Мать ребёнка: Сычева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1850

Сын: Сычевъ Иванъ

Мать ребёнка: Сычева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1850
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Служитель
Рождение ребёнка
09.11.1852

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Сычева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1854

Сын: Сычевъ Василий

Мать ребёнка: Сычева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1856

Дочь: Сычева Гликерия

Мать ребёнка: Сычева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1856

Сын: Сычевъ Сидоръ

Мать ребёнка: Сычева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1857

Дочь: Сычева Евлампия

Мать ребёнка: Сычева Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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