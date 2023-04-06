Сычевъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Сычевъ Осипъ
Мать: Сычева Татьяна
Бракосочетание
18.01.1848
Жена: Сычева Наталья
Рождение ребёнка
03.11.1848
Дочь: Сычева Матрена
Мать ребёнка: Сычева Наталья
Рождение ребёнка
17.04.1850
Сын: Сычевъ Иванъ
Мать ребёнка: Сычева Наталья
Работа или профессия
1850
Служитель
Рождение ребёнка
09.11.1852
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Сычева Наталья
Рождение ребёнка
20.03.1854
Сын: Сычевъ Василий
Мать ребёнка: Сычева Наталья
Рождение ребёнка
12.05.1856
Дочь: Сычева Гликерия
Мать ребёнка: Сычева Наталья
Рождение ребёнка
12.05.1856
Сын: Сычевъ Сидоръ
Мать ребёнка: Сычева Наталья
Рождение ребёнка
10.10.1857
Дочь: Сычева Евлампия
Мать ребёнка: Сычева Наталья